Загробный мир и сфинксы. Барнаульцы смогут узнать больше о Древнем Египте

Название лекции: лекция «Кто построил пирамиды и другие вопросы искусства Древнего Египта».
На занятии расскажут о пирамидах, сфинксах, что такое Книга мертвых и правда ли, что все искусство египтян посвящено загробному миру.
Лекцию проведет научный сотрудник научно-исследовательского отдела, автор экспресс-курса Виктория Крылова.
Начало в 14:00 по адресу ул. Максима Горького, 16.
Ранее сообщалось, что два бесплатных показа пройдут в барнаульском кинотеатре.
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