Загадочную спираль заметили в ночном небе над Аляской

Необычная туманная спираль, напоминающая рисунок галактики, появилась в небе над Аляской, сообщает « Газета ».

Один из очевидцев сперва подумал, что туманность в небе появилась из-за пролетающего самолета. Но вскоре спираль начала разрастаться, а уже через несколько минут удивительное сияние исчезло.

Выяснилось, что загадочный ночной объект вполне объясним — все дело в запуске космического корабля Falcon 9 от компании SpaceX.

Эффектный рисунок образовался, когда выброшенная верхняя ступень ракеты пролетала над Аляской и выпустила неиспользованное топливо. А в спираль облако превратилось из-за вращения модуля.

Ранее жителей Барнаула напугали спиралевидные рисунки на снегу. Выяснилось, что круги нарисовал местный житель, когда гулял с коляской. Таким образом он решил скрасить прогулку.