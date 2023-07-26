Задушившему жену барнаульцу Константину Падуну не вынесли приговор. Суд вернул дело

Константину Падуну, который задушил жену и спрятал тело на крыше, должны были вынести приговор 26 июля, но суд нашел недочеты в уголовном деле.

Как сообщает amic.ru, суд постановил возвратить дело прокурору Ленинского района, чтобы устранить препятствия в рассмотрении дела судом и составлении обвинительного заключения.

После этого Константин Падун растерянно обратился к судье и переспросил, какой срок ему назначили.

Судья лично повторила подсудимому, что оглашение приговора перенесли.

Напомним, Елену Падун убили в ночь с 4 на 5 января этого года. Пара была в разводе, передает "КП-Барнаул", но жила в одной квартире, поскольку не могла разрешить квартирный вопрос.

Из-за этого часто случались ссоры, после одной из которых бывший супруг задушил женщину и спрятал ее тело на крыше дома и засыпал снегом. В это время в доме спали двое их детей.

Для следствия обвиняемый пытался выставить все так, будто бывшая жена пропала без вести. Однако 8 января тело нашли, а Константин признался в убийстве.

Утром 26 июля Падун в своем последнем слове заявил, что сожалеет о произошедшем и хочет побыстрее вернуться к нормальной жизни и детям.

Ранее жительница Барнаула избила сына и напала на полицейского с ножом.