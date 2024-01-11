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Жизнь

Задержание чиновника, снежная гроза и резонанс в Буланихе. Что произошло в Алтайском крае 10 января

Altapress.ru вспоминает о важных событиях, которые произошли в Алтайском крае 10 января.

Главное за день в Алтайском крае.
Главное за день в Алтайском крае.
altapress.ru.

◆ Заместителя главы администрации Барнаула по дорожному хозяйству и транспорту Антона Шеломенцева задержали по подозрению в крупной взятке.

◆ Ученый-физик АлтГУ Татьяна Андрухова объяснила, с чего вдруг в Алтайском крае посреди зимы начались грозы.

◆ Алтайские эксперты рассказали, когда в России могут отменить льготную ипотеку и как это повлияет на стоимость жилья в Барнауле.

◆ В сети опубликовали видео с места смертельной аварии, которая произошла 10 января на трассе «Барнаул — Бийск». Момент ДТП попал на камеру регистратора.

◆ Резонансная история с общежитием для мигрантов из Узбекистана в алтайском селе Буланиха получила продолжение. Точнее, не получила. Почитайте, чем все закончилось.

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