Зачем на Троицу украшают березу и освящают ее ветви

Существует несколько причин, почему береза стала символом Троицы.
Первая - историческая. Береза напоминает о дубраве Мамвра, в которой рос большой дуб. Именно под ним Авраам встретился с Богом, который явился к нему в образе ангелов. Данное событие увековечено на некоторых иконах.
Вторая - символическая. Белая береза символизирует возрождение души и ее расцвет. Также она означает единство. Как ветка усыхает в одиночестве, отрезанная от дерева, так и человек погибает вдали от рода и без веры в Бога.
Ветки березы на Троицу освящают во время праздничной службы. Затем их раскладывают в доме на подоконниках, в оконных проемах и подвешивают на дверь.
Люди верят, что освещенные веточки оберегают дом от нечисти и несчастий. А незамужние девушки с их помощью приманивают женихов. Например, вплетали ветви в волосы.
Однако с веточками березы запрещено проводить магические ритуалы.