Забег Дедов Морозов пройдет в "Изумрудном" парке

Требования к участникам
- Костюмы и необходимый реквизит (в том числе санки).
- Группа поддержки команды — не менее 7 человек.
- Участниками могут стать творческие группы и отдельные исполнители, представляющие вузы, ссузы, некоммерческие и коммерческие организации.
- Количество участников от одной организации — не более двух (Дед Мороз и Снегурочка).
- Возраст участников от 16 лет.
В качестве зрителей приглашаются жители и гости города.
Сбор — в 14:30. Начало — в 15:00.
Также на электронную почту, указанную в посте, необходимо прислать заявку об участии.
Ранее в барнаульском парке "Изумрудный" прошло голосование по названию белочки.