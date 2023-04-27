За розы на даче можно получить реальный срок или штраф 300 тыс. рублей

Как правило, у дачников в саду много разной зелени, цветов.

Однако крупный штраф — 300 тыс. рублей — можно получить за розы. Или лишиться свободы на срок до двух лет.

Такие меры предусмотрены для любителей гавайской розы. И наказать могут даже за один куст.

Гавайская роза содержит вещества, оказывающие психотропное и наркотическое воздействие, пишет sportkp.ru.

Ранее дачников предупредили о штрафах за мойку автомобиля. Также вступили в силу изменения в правилах противопожарного режима в РФ. Они разрешат жарить шашлыки ближе к дачному дому и запретят ставить решетки на окнах подвалов.

Раньше жарить шашлыки разрешали как минимум в 20 м от дачи. А жечь костры — в 50 м.

Теперь нельзя ставить глухие решетки на окнах подвалов и так называемых приямках у окон подвалов.