20 сентября
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Жизнь

За поврежденное пшеничное поле при посадке самолета заплатят "Уральские авиалинии"

За пшеничное поле в Убинском районе Новосибирской области заплатят «Уральские авиалинии» сибирским аграриям.

Самолет "Уральский авиалиний" совершил экстренную посадку.
Самолет "Уральский авиалиний" совершил экстренную посадку.
112 и Baza

Сейчас владельцы поля считают ущерб от аварийной посадки — авиаперевозчик готов его компенсировать, пишет vn.ru.

В районе работает комиссия для принятия дальнейших решений, что дальше будет с самолетом.

Что произошло

Борт "Уральских авиалиний" аварийно приземлился в пшеничном поле 12 сентября. В самолете находились 167 человек. Все остались живы.

Двое пассажиров пожаловались на боли в суставах. А беременную женщину отправили домой после полного медицинского обследования.

Самолет Airbus A320 выполнял рейс Сочи — Омск.

Причиной аварийной посадки стал отказ гидравлической системы, регулирующей работу тормозных щитков и закрылков. Во время посадки у самолета сломались стойки шасси и оказалось повреждено крыло.

Как заявил гендиректор «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов, пассажирский самолет будет восстановлен и продолжит летать.

Сейчас борт привели в порядок - убрали трапы, закрыли двери, зачехлили двигатели. Шасси полностью вытащили из грунта и очистили. Выставлена охрана.

В причинах аварийной посадки самолета «Уральских авиалиний» продолжают разбираться правоохранители.

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