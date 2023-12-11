12 декабря
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Жизнь

За пользователями iPhone следили с помощью клавиатуры

Хакеры следили за владельцами смартфонов от Apple через сторонние клавиатуры. Об этом сообщает Lenta.ru.

Клавиатура компьютера.
Клавиатура компьютера.
CC0

Известно, что хакеры продавали вирусные приложения людям, которые хотели сделать за своими близкими. Программа сохраняла все данные, которые пользователь вводил на клавиатуре, и отправляла их заинтересованным лицам.

Отмечается, что Apple не пропускает такие приложения, однако мошенники нашли пути обхода. Стоимость услуги составляет 30 долларов (2,7 тыс. рублей).

Эксперты посоветовали проверять свои телефоны и удалять неизвестные клавиатуры. Найти их можно в разделе «Клавиатура» в настройках iPhone.

Ранее сообщалось, что обладатели Android-смартфонов смогут добавлять пользователей в общий черный список.

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