За многомиллионный гонорар за детский концерт раскритиковали Билана

Россияне раскритиковали Билана за многомиллионный гонорар за выступление на Международном детском форуме.

Певец ответил хейтерам.

Он объяснил, что форум обратился ко нему с просьбой выручить их и выступить. Дело в том, что что артистка, чье выступление планировалось изначально, не успевала вернуться из поездки. Организаторам было необходимо срочно заменить артиста, написал в своем Telegram-канале исполнитель.

Предложение от фонда носило коммерческий характер, Билан согласился спеть на тех же условиях и отказался от запланированного выступления в Турции. За это его команда получила 5,4 млн рублей, указывает Газета.Ru.

Ранее Дима Билан дал благотворительный концерт в Барнауле. Певец приехал в Барнаул на юбилей проекта "Михутка" и дал бесплатный концерт.

"Михутка" помогает особенным и тяжелобольным детям осуществлять их заветные мечты.

Также Дима Билан приезжал в Барнаул в октябре 2022 года. Один из зрителей - барнаульский футболист Дмитрий Удалов - от восторга снял протез ноги и подкинул его на песне "Руку мою держи".