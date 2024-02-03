Южный ветер и небольшой снег. Какая погода будет в Алтайском крае 3 февраля

Погода в Алтайском крае
Температура ночью: -11,-16 гр., местами в предгорье до -21 гр. Температура днем: Температура 4,-9 гр., местами до -12 гр.
Местами небольшой снег, метели. На дорогах местами гололедица.
Ветер южный, 4-9 м/с, местами порывы до 15 м/с.
Погода в Барнауле
Температура ночью: -13,-15 гр. Температура днем: -6,-8 гр.
Небольшой снег, метель. На дорогах местами гололедица.
Ветер южный, 4-9 м/с.
Ранее стало известно, какая погода придет в Алтайский край на выходных.
Самое важное - в нашем Telegram-канале