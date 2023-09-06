Юрию Шатунову - 50. Как и с кем легендарный исполнитель боролся за права на свои песни

Конфликт между Юрием Шатуновым и продюсером группы "Ласковый май" Андреем Разиным начался еще в 1980-х, когда Разин хотел занять лидирующую позицию в группе и сместить Шатунова.
Основатель и первый руководитель группы Сергей Кузнецов не раз говорил о том, что продюсер предлагал ему убрать из группы Шатунова. Разин долгое время хотел встать на место солиста, но каждый раз получал жесткий отказ.
В 1992 году Кузнецов подписал контракт с Андреем Разиным, а спустя 14 лет они заключили сделку. Исходя из этих документов продюсер стал единоличным обладателем хитов группы. Узнав об этом, Юрий Шатунов подал в суд иск на Разина.
Во время разбирательства Разин утверждал, что права, которые пытается отсудить Шатунов, никакой российский суд отобрать у него не может, потому что они принадлежат правообладателям из США, где уже давно зарегистрировано название группы "Ласковый май".
Оказалось, что «оригинала договора никто никогда не видел». Позднее экспертиза доказала, что подпись Кузнецова была подделана, а значит, и сделка была сфальсифицирована.
17 июня 2022 года стало известно, что Шатунов отсудил права на композиции группы «Ласковый май». По словам семьи певца, суды с Разиным негативно отразились на его здоровье.
Спустя шесть дней Юрий Шатунов скончался в карете скорой помощи от острой сердечной недостаточности. 6 сентября 2023 года ему могло бы исполниться 50 лет.