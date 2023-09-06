Юрию Шатунову - 50. Как и с кем легендарный исполнитель боролся за права на свои песни

1

С чего все началось?

Конфликт между Юрием Шатуновым и продюсером группы "Ласковый май" Андреем Разиным начался еще в 1980-х, когда Разин хотел занять лидирующую позицию в группе и сместить Шатунова.

Основатель и первый руководитель группы Сергей Кузнецов не раз говорил о том, что продюсер предлагал ему убрать из группы Шатунова. Разин долгое время хотел встать на место солиста, но каждый раз получал жесткий отказ.

В 1992 году Кузнецов подписал контракт с Андреем Разиным, а спустя 14 лет они заключили сделку. Исходя из этих документов продюсер стал единоличным обладателем хитов группы. Узнав об этом, Юрий Шатунов подал в суд иск на Разина.