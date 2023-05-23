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Жизнь

Юрист предупредил об уголовной ответственности за сорванную сирень

Эксперты рассказали, какая ответственность грозит за срывание сирени, пишет "Вечерняя Москва".

Сирень. Весна.
Сирень. Весна.
Михаил Хаустов

Член ассоциации юристов России Мария Спиридонова рассказала, что срыв или обламывание растений в парковых зонах и на чужих территориях расценивается как административное правонарушение.

Она также добавила, что сирень в городских парках высаживают органы власти. За подобное деяние можно получить штраф в размере от 3,5 до 4 тыс. рублей.

Кроме того, если кустарник уничтожили полностью, то штраф составит от 4 до 4,5 тыс. рублей.

Юрист Денис Никитин напомнил, что если стоимость сорванных или выкопанных цветов составит меньше 2,5 тыс. рублей, то деяние расценят как административное правонарушение.

Если в течение года гражданин совершит аналогичную кражу, то его ждет уголовное наказание по статье "Мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию" (158.1 УК РФ).

Ранее эксперт рассказал, что посадить в огороде в холодном мае и как уберечь растения от заморозков на Алтае.

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