10 декабря
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Жизнь

Юрьев день: о чем помолиться, что можно и нельзя делать 9 декабря

Юрьев день на Руси отмечали 9 декабря. Православная церковь в этот день празднует годовщину освящения храма Георгия Победоносца. Altapress.ru рассказывает о приметах, запретах и традициях этого дня.

Животноводство. Корова.
Животноводство. Корова.
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Традиции Юрьева дня

Святого Георгия почитали как защитника христианской веры, покровителя земледельцев, домашнего скота и диких животных. В народе его называли Юрием или Егорием.

В Юрьев день утепляли дома, погреба и сараи. Также проводили специальные обряды, чтобы сохранить животных и придать им силы пережить наступающую зиму.

Например, хозяйки выпекали печенье в виде лошади. Мужчины брали угощение, обходили с ним несколько раз двор и несли в чистое поле, где оставляли со словами:

«Милостивый Егорий, не бей и не ешь нашу скотину, мы тебе коней принесли, их и отведай!»

Коровы. Животноводство.
Коровы. Животноводство.
СС0

Что нельзя делать 9 декабря?

  • Не рекомендуется отправляться в дальнюю дорогу - иначе можно навлечь на себя беду.
  • Стоит отложить новое начинание - а то оно может провалиться.
  • Нельзя долго бездельничать в кровати, потому что покровитель дня ценит трудолюбие и правильные дела.
  • Не стоит целовать уходящего из дома - он тогда в течение дня всюду будет опаздывать.
  • Нельзя употреблять кислые продукты, чтобы вся зима не прошла в тоске и грусти.
Домашний уют зимой.
Домашний уют зимой.
СС0

Приметы Юрьева дня

  • Если выпало много снега, то к маю все растает и травой порастет.
  • День холодный – зима морозной будет.
  • Увидеть в этот день иней – к хорошему урожаю.
  • Северный ветер дует – к заморозкам.
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