Юного спасателя из Залесовского округа наградили благодарственным письмом. Мальчик рассказал, как спас детей

Маленький спасатель не отрицает, что ему было страшно, но говорит:
"Лучше я промокну, чем на одного человека в мире станет меньше".
А уже 6 октября Егора наградила Администрация Залесовского округа благодарственным письмом и подарком в виде велосипеда.
Помимо мальчика наградили и женщину, которая оказала скорую медицинскую помощь 4-летнему малышу после того, как его вытащили. Татьяне подарили телевизор.
В скором времени Егора Усольцева наградят ведомственной медалью МЧС России.
Ранее мы писали о детях, спасших пожилую женщину на Алтае.