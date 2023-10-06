Юного спасателя из Залесовского округа наградили благодарственным письмом. Мальчик рассказал, как спас детей

Егора Усольцева, который спас двух детей на реке 29 сентября, наградили благодарственным письмом от начальника ГУ МЧС России по Алтайскому краю Александра Макарова. Сам мальчик поделился воспоминаниями с "Катунь 24", как он спас 4-летнюю девочку и ее 5-летнего брата.