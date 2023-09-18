20 сентября
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Жизнь

Юный артист из Алтайского края выступил в программе «Ты супер!»

Кирилл Желейко родом из Рубцовска. Юный парень не побоялся и выступил в большой программе с песней.

Телешоу "Ты супер!"
Телешоу "Ты супер!"
Пресс-служба телеканала НТВ.

Он исполнил песню Сергея Лазарева «Пусть весь мир подождет».

Отмечается, что все судьи нажали зеленые кнопки.

Ранее стало известно, что лидер КНДР Ким Чен Ын отправился домой.

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