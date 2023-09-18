Юный артист из Алтайского края выступил в программе «Ты супер!»

Он исполнил песню Сергея Лазарева «Пусть весь мир подождет».
Отмечается, что все судьи нажали зеленые кнопки.
Ранее стало известно, что лидер КНДР Ким Чен Ын отправился домой.
Кирилл Желейко родом из Рубцовска. Юный парень не побоялся и выступил в большой программе с песней.
Он исполнил песню Сергея Лазарева «Пусть весь мир подождет».
Отмечается, что все судьи нажали зеленые кнопки.
Ранее стало известно, что лидер КНДР Ким Чен Ын отправился домой.
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