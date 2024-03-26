Юные рыбаки и самый заботливый дедушка. В Алтайском крае душевно посоревновались в рыбалке на льду — фоторепортаж

Соревнования по зимнему лову рыбы прошли на озере Песчаное в Бурлинском районе. Более 50 участников из разных районов края вооружились ледобурами, мормышками, приманкой и на два часа пропали во льдах, чтобы поймать как можно больше рыбы.
Соревнования по зимней рыбалке в Бурлинском районе.
Павел Запруднов
Помимо привычных номинаций, в соревновании было несколько необычных и милых наград. Например, за звание самого юного и самого опытного участника.
Но, пожалуй, наиболее душевную номинацию получил житель Бурлы Геннадий Самохин — «Самый заботливый дедушка».
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