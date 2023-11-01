Юные красавицы из барнаульского зоопарка "Лесная сказка" опушаются к зиме

В барнаульском зоопарке "Лесная сказка" черные белочки готовятся к зиме, сообщается в официальном сообществе зоопарка.

Летом мех этих белок черный, однако зимой становится серым.

При этом животик у них белый всегда.

Только взгляните, какие они красивые.

Ранее сообщалось, что в барнаульском зоопарке появились новые обитатели.