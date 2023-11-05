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Жизнь

Яков день. Чем стоит заняться 5 ноября, а что лучше перенести на другой день

Православная церковь вспоминает одного из 70 апостолов - Иакова Младшего. Его также называют "братом Господним".

Подсолнухи в снегу
Подсолнухи в снегу
Из архива редакции

Народные приметы на 5 ноября.

  • Если в плохую погоду тучи на закате окрашиваются в яркий цвет, то ожидайте непогоды и дальш

  • Снега надует – хлеба прибудет.

  • С первого снега сорок дней до зимы, со второго – сама зима.

  • Выпавший в этот день снег не тает – к урожайному году и благоприятной погоде зимой.

  • Первые морозы обычно стоят не более трех дней.

  • Нарубить дров на Якова – к теплу и уюту в доме.

  • Чем больше меда съедается в этот день – тем больше его будет в сотах на следующий год.

  • Нельзя в этот день поручаться за посторонних людей – не к добру.

  • Тот, кто в этот день родится, вырастет упрямым и своенравным.

Мед.
Мед.
Фото: АО «Россельхозбанк» .

Что нельзя делать в Яков день.

  • Девушкам 5 ноября нельзя отказываться, если медом угощают. Ведь от количества съеденного меда зависит, сколько парней в будущем обратит на нее внимание.

  • Запрещено в день Якова давать взаймы, даже близким стоит отказать. Считается, что отданное 5 ноября никогда не вернется к хозяину.

  • Кстати, деньги не принесут пользу и взявшему их, скорее, наоборот, – он потеряет даже то, что было ранее накоплено.

  • А вот если есть долги, то к 5 ноября их обязательно нужно отдать, иначе, по приметам, еще год с ними не рассчитаешься.

  • Нельзя в день Якова выступать поручителем, особенно, если этот человек не является близким другом, родственником или хорошим знакомым.

  • Желание помочь может испортить репутацию и привести к печальным последствиям финансового характера.

  • Неженатым парням 5 ноября нельзя ходить в гости. В день Якова лучше посидеть дома и поесть меда.

  • Хождение по чужим домам может забрать силу и мужество, а мед, напротив, одарит их крепостью духа, волей и другими качествами, такими притягательными для противоположного пола.

Деньги.
Деньги.
Фото: ru.freepik.com, автор wirestock.

Что стоит делать 5 ноября.

  • В Яков день обычно "угощали" поле и птиц куском пирога, испеченным 4 ноября, в день Казанской иконы Божией матери. Считалось, что от этого земля станет более плодородной.

  • В старину 5 ноября дети играли в "пчелиные" игры, т.е. подражали насекомым, жужжали, ели мед, чтобы его было больше на следующий год.

  • В Яков день завершали заготовку дров на зиму. Хорошей приметой считалось успеть сделать это до 5 ноября, так как зиму тогда проведёшь в тепле.

  • Утром в Яков день съедали ложку меда и запивали теплой водой. Это, по приметам, должно было привлечь счастье на весь год. В целом мед старались есть весь день понемногу, чтобы здоровье было крепче.

  • Святому Иакову молились о сохранении здоровья у мужчин и семейном благополучии

Мед. Пчелы.
Мед. Пчелы.
СС0

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