Я преступник? Можно ли читать и хранить дома книги признанного террористом Бориса Акунина*

На Бориса Акунина* завели уголовное дело о дискредитации армии РФ. А перед этим и вовсе признали его террористом и экстремистом.
Многим может показаться, что теперь чтение книг Акунина* дома или в автобусе — преступление. Однако это не так. И вот почему.
Для того, чтобы запретить распространение какого-либо материала, власти должны получить отдельное судебное решение о признании его экстремистским.
Пока этого не произошло.
У Минюста есть реестр таких произведений. И книг Акунина* в нем нет.
Можно, но есть нюанс.
Издательство АСТ 15 декабря решило приостановить распространение произведений писателя, а сеть магазинов «Читай-город — Буквоед» объявила, что временно не будет продавать его книги.
В приложении «Литрес» их тоже нельзя найти.
Продажа книг Бориса Акунина* будет преследоваться в России как финансирование террористической деятельности. Об этом ТАСС сообщил эксперт в правовых вопросах экстремизма адвокат Дмитрий Аграновский.
Нет. Они не запрещены, потому что ни одно из них не включено в специальный реестр.
По закону ответ снова отрицательный. Издательства могут спокойно печатать произведения людей, которые вошли в списки иноагентов, террористов и экстремистов (но не продавать). Но будут ли — вопрос открытый.
Да. Читателям ничего не грозит. Проблемы есть только у самого Акунина* и у тех, кто его произведения продает.
* - признан Минюстом РФ иноагентом. Внесен в список террористов и экстремистов.