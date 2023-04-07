С началом фестиваля свои двери откроет выставка «Миниатюрный космос», на которой гости смогут через лупу, стереоскоп и диапроектор рассмотреть коллекции значков, монет и марок космической тематики.
Одним из самых ожидаемых и зрелищных событий первого дня станет старт действующих моделей ракет и авиашоу.
13 апреля в музее начнет работать мобильный планетарий. А еще посетители могут поучаствовать в квестах, викторинах и интерактивных программах виртуальной реальности.
14 апреля пройдет форум «Молодежные чтения». Около 70 учеников школ, гимназий и лицеев из Алтайского края и Новосибирской области представят исследования и творческие работы перед жюри.
В 14:00 часов начнется встреча с летчиком-космонавтом и Героем России Сергеем Ревиным.
В заключительный день гостей ожидают тематические и интерактивные экскурсии, мастер-классы и кинопрограммы.
А с 21:00 до 23:00 часов на площадке Детского музея космонавтики все желающие смогут понаблюдать за звездами.
Ранее стало известно, что в России возобновят фестиваль «Нашествие» спустя четыре года.