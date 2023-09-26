WhatsApp передумал вводить новую функцию в России из-за риска блокировки

Мессенджер WhatsApp решил не вводить каналы в России из-за риска блокировки.

The Moskow Times сообщил, что из-за риска блокировки Россияне останутся без каналов в WhatsApp.

"Продукт не будет доступен для пользователей внутри России в ближайшее время", - говорится в новости, но в других странах новая функция заработает в ближайшее время.

Глава комитета госдумы по информполитике Александр Хинштейн ранее допустил блокировку мессенджера в России после запуска функции каналов WhatsApp, опасаясь, что посты в каналах могут нести антироссийский характер.

Но сейчас, по заявлению главы Минцифры Максута Шадаева, вопрос о блокировке мессенджера WhatsApp и видеохостинга YouTube не стоит на повестке дня.

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