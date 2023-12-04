Введение во Храм Пресвятой Богородицы: приметы и традиции 4 декабря

Введение во Храм Пресвятой Богородицы - один из 12 главных церковных праздников Православной Церкви. Установлен он 4 декабря в память событий из детства Девы Марии.

Традиции Введения

Введение закрывает сезон осенних праздников и открывает зимний. Люди верили, что в этот день приезжает на санях сама госпожа Зима. Она дышит на стекла окон, и от ее дыхания появляются различные узоры.

Начинались повседневные зимние хлопоты. 4 декабря открывали Введенские ярмарки. На них торговали санями, особенно популярные торги были в Москве на Лубянке. Здесь можно было купить роскошные Галицкие сани, украшенные позолотой.

Молодежь веселилась на зимних гуляниях. Любимым развлечением было катание в расписных санях, в которые запрягали не коня, а мужчину. Девушки на Введение наряжались в лучшие наряды.

Зима, снег, девушка. СС0

Что нельзя делать 4 декабря?

Нельзя брать и давать деньги в долг - потом деньги вернутся с трудом.

Не стоит ругать домашних животных, даже если они нахулиганили.

Запрещено гадать, заниматься магией и прочими подобными вещами - можно навлечь на себя и близких порчу.

Нельзя в этот день стирать и убирать в доме.

Не рекомендуется копать и заниматься работой, связанной с трением.

Церковь. Храм. Православие СС0

Приметы Введения