28 июля
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Жизнь

ВЦИОМ выяснил, что сибиряки мало ходят в церковь

Жители Сибирского и Уральского федеральных округов посещают храмы реже, чем их соотечественники из других округов. При этом верующих в Сибири в 2,5 раза больше, чем неверующих. Таковы данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), замерившего уровень религиозности социума ко Дню Крещения Руси 28 июля.

Церковь. Храм. Православие
Церковь. Храм. Православие
СС0

Роль религии в Сибири

Сибирский федеральный округ (СФО) отличился тем, что 39% его жителей из числа участников опроса не ходят в храмы. Выше этот показатель только в Уральском ФО — там он достигает 40%. При этом среднее значение по РФ составляет 31%.

По специальному запросу altapress.ru социологи предоставили более подробные данные относительно Сибири. Согласно им, 11% сибиряков посещают храмы не реже раза в месяц, еще 45% ходят туда время от времени. 5% затруднились с ответом.

8% заявили, что религия играет в их жизни очень важную роль, 18% — что довольно важную. Не слишком высокой важность религии в жизни назвал 31% опрошенных, еще 38% заявили, что для них она и вовсе не играет никакой роли. 4% затруднились с ответом.

Церковь. Молитва.
Церковь. Молитва.
СС0

Какие конфессии представлены в СФО

В целом по стране православными себя называют 57% опрошенных. В Сибири этот показатель составляет 55%. Неверующих в округе насчитывается 21%, затруднившихся ответить — 1%. Также в СФО по 7% относят себя к верующим без конфессии, относящимся к «другому вероисповеданию» и колеблющимся между верой и неверием.

По 1% в округе насчитывается буддистов и мусульман. Причем, в целом по РФ мусульман насчитывается впятеро больше (5%), а буддистов, наоборот, менее 1%. Католиков же и протестантов в Сибири, как и в России в целом, менее 1%.

В барнаульском храме св. Димитрия Ростовского прошла божественая литургия, в которой принял участие патриарх московский и всея Руси Кирилл.
В барнаульском храме св. Димитрия Ростовского прошла божественая литургия, в которой принял участие патриарх московский и всея Руси Кирилл.
Анна Зайкова

Кто в Сибири самый верующий

59% сибиряков заявили, что верят в Бога. Неверующими назвали себя 23%, затруднились ответить — 17%. Интересно, что в целом по стране выше процент как верующих (66%), так и неверующих (24%). Среди верующих как в целом по России, так и в Сибири превалируют женщины. В СФО в Бога верит 73% женщин и 56% мужчин.

Наиболее верующими в Сибири оказались представители возрастной группы 35-44 лет — в Бога верит 71% из них. В группе 45-59 лет этот показатель составляет 69%, среди тех, кто старше 60 лет — 68%. Среди лиц 25-34 лет в Бога верит 59% и только в группе 18-24 лет верующих насчитывается менее половины — 45%.

У Рубцовска поставили новый поклонный крест.
У Рубцовска поставили новый поклонный крест.
rubtsovsk-eparhia.ru

Динамика религиозности россиян

Согласно результатам опросов, за тридцать лет роль религии в жизни россиян выросла. Очень важной для себя религию в 1993 году называли всего 6% опрошенных, а в 2023 — уже 15%. Просто важной религию считает 40% россиян, в то время как в 1993 году было 28%. Доля тех, кому религия не важна, сократилась с 35% до 28%.

В последние годы религиозные настроения в российском обществе усиливаются. За десять лет доля посещающих церкви, мечети и синагоги как минимум раз в месяц выросла вдвое — с 7% до 15%. Однако, если смотреть на общую посещаемость храмов без учета периодичности, то тренд будет нисходящим. Если в 2012 в храмы ходил 71% опрошенных, то сегодня — всего 66%. А доля тех, кто в храм не ходит, выросла с 26% до 31%.

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