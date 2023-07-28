ВЦИОМ выяснил, что сибиряки мало ходят в церковь

Жители Сибирского и Уральского федеральных округов посещают храмы реже, чем их соотечественники из других округов. При этом верующих в Сибири в 2,5 раза больше, чем неверующих. Таковы данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), замерившего уровень религиозности социума ко Дню Крещения Руси 28 июля.

Роль религии в Сибири

Сибирский федеральный округ (СФО) отличился тем, что 39% его жителей из числа участников опроса не ходят в храмы. Выше этот показатель только в Уральском ФО — там он достигает 40%. При этом среднее значение по РФ составляет 31%.

По специальному запросу altapress.ru социологи предоставили более подробные данные относительно Сибири. Согласно им, 11% сибиряков посещают храмы не реже раза в месяц, еще 45% ходят туда время от времени. 5% затруднились с ответом.

8% заявили, что религия играет в их жизни очень важную роль, 18% — что довольно важную. Не слишком высокой важность религии в жизни назвал 31% опрошенных, еще 38% заявили, что для них она и вовсе не играет никакой роли. 4% затруднились с ответом.

Церковь. Молитва. СС0

Какие конфессии представлены в СФО

В целом по стране православными себя называют 57% опрошенных. В Сибири этот показатель составляет 55%. Неверующих в округе насчитывается 21%, затруднившихся ответить — 1%. Также в СФО по 7% относят себя к верующим без конфессии, относящимся к «другому вероисповеданию» и колеблющимся между верой и неверием.

По 1% в округе насчитывается буддистов и мусульман. Причем, в целом по РФ мусульман насчитывается впятеро больше (5%), а буддистов, наоборот, менее 1%. Католиков же и протестантов в Сибири, как и в России в целом, менее 1%.

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Кто в Сибири самый верующий

59% сибиряков заявили, что верят в Бога. Неверующими назвали себя 23%, затруднились ответить — 17%. Интересно, что в целом по стране выше процент как верующих (66%), так и неверующих (24%). Среди верующих как в целом по России, так и в Сибири превалируют женщины. В СФО в Бога верит 73% женщин и 56% мужчин.

Наиболее верующими в Сибири оказались представители возрастной группы 35-44 лет — в Бога верит 71% из них. В группе 45-59 лет этот показатель составляет 69%, среди тех, кто старше 60 лет — 68%. Среди лиц 25-34 лет в Бога верит 59% и только в группе 18-24 лет верующих насчитывается менее половины — 45%.

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Динамика религиозности россиян

Согласно результатам опросов, за тридцать лет роль религии в жизни россиян выросла. Очень важной для себя религию в 1993 году называли всего 6% опрошенных, а в 2023 — уже 15%. Просто важной религию считает 40% россиян, в то время как в 1993 году было 28%. Доля тех, кому религия не важна, сократилась с 35% до 28%.

В последние годы религиозные настроения в российском обществе усиливаются. За десять лет доля посещающих церкви, мечети и синагоги как минимум раз в месяц выросла вдвое — с 7% до 15%. Однако, если смотреть на общую посещаемость храмов без учета периодичности, то тренд будет нисходящим. Если в 2012 в храмы ходил 71% опрошенных, то сегодня — всего 66%. А доля тех, кто в храм не ходит, выросла с 26% до 31%.