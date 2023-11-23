Вторжение кабанов: агрессивные и одичавшие суперсвиньи угрожают американцам

Взрывной рост популяции диких свиней на юге Канады угрожает северным штатам США настоящим нашествием.
В канадских свиньях сочетаются навыки выживания диких кабанов из Евразии, размеры и плодовитость домашних свиней.
Популяция
Появилась новая популяция, которую специалисты называют суперсвиньями, указывает Lenta.ru.
Ущерб
В США дикие кабаны каждый год наносят фермерам урон на 2,5 млрд долларов. В некоторых штатах охота на них ведется при помощи пулеметов.
Происхождение
Свиньи получены путем скрещивания домашних особей и диких кабанов.
Свиньи умны, неуловимы. Когда люди начинают на них охотиться, — животные становятся почти полностью ночными и прячутся в лесах и в болотах. Там их практически невозможно обнаружить.
Гибридные свиньи научились прокладывать туннели под снегом на глубине до двух метров и создавать своего рода снежные пещеры.
Ранее неуловимые свиньи-убийцы стали уничтожать оленят и птичьи гнезда.