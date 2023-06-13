«Вторжение холода», престижная выставка и кандидат в губернаторы. Что произошло в Алтайском крае 13 июня

- Виктора Томенко официально выдвинули кандидатом в губернаторы Алтайского края от «Единой России».
- В Алтайском крае и Республике Алтай продолжает ухудшаться паводковая ситуация. В малой ГЭС Кайру затопило машинное отделение. В Балыкче — 120 участков. Высокая вода Телецкого озера уже добралась до заповедника, Катунь в Бийском районе — до приусадебных участков.
- Научный руководитель гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что 14 июня Сибирь ждет «мощное вторжение холода» — ночные заморозки до -2.
- По Сибири расползается боррелиоз, энцефалит встречается все чаще, а от клещевого тифа уже погиб как минимум один человек. Роспотребнадзор поделился статистикой заболеваний, связанных с клещами.
- Алтайская птицефабрика «Молодежная» отбилась от претензий ревизоров. Предприятие одержало в суде победу над Счетной палатой, требовавшей вернуть в бюджет субсидии на сумму более 280 млн рублей.
- Барнаул готовится принимать доставку более тысячи произведений искусства. 5 июля их представят в «Титов Арене» — на большой художественной выставке «Сибирь — XIII».
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