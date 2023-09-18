20 сентября
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

Второклассник чуть не умер из-за того, что ему вовремя не удалили зуб

Под Новосибирском второклассник, которому вовремя не удалили зуб, чуть не умер, сообщает "КП-Новосибирск".

Зубы.
Зубы.
unsplash.com

У ребенка заболел зуб и поднялась температура. Также сильно отекло лицо и отек пошел к горлу.

В рабочем поселке, где живет мальчик, врачи не оказали никакой помощи. Женщина на посту, заявила, что сегодня дежурство стоматолога, который возмущается, если его дергают из-за пустяков.

В другой больнице мальчика приняли вне очереди и экстренно направили в челюстно-лицевую хирургию в Новосибирск.

Врачи в хирургии сказали, что мальчик мог умереть. У него началось гнойное заражение. Во время операции откачали гной и удалили больной зуб.

Также выяснилось, что на стоматолога, к которому не направили ребенка в первое обращение, жалуются многие.

Ранее в Новосибирске новорожденному сломали ногу в больнице.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость