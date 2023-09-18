Второклассник чуть не умер из-за того, что ему вовремя не удалили зуб

У ребенка заболел зуб и поднялась температура. Также сильно отекло лицо и отек пошел к горлу.
В рабочем поселке, где живет мальчик, врачи не оказали никакой помощи. Женщина на посту, заявила, что сегодня дежурство стоматолога, который возмущается, если его дергают из-за пустяков.
В другой больнице мальчика приняли вне очереди и экстренно направили в челюстно-лицевую хирургию в Новосибирск.
Врачи в хирургии сказали, что мальчик мог умереть. У него началось гнойное заражение. Во время операции откачали гной и удалили больной зуб.
Также выяснилось, что на стоматолога, к которому не направили ребенка в первое обращение, жалуются многие.
Ранее в Новосибирске новорожденному сломали ногу в больнице.