Всероссийский молодежный форум «Молодые лидеры культуры пройдет в Алтайском государственном институте культуры.

Целью форума является формирование активной позиции российского студенчества по вопросам сохранения и развития национальной культуры, укрепление гражданской идентичности молодежи на основе российских духовно-нравственных ценностей и развитие личностного потенциала будущих лидеров культуры регионов России. Масштабный молодежный форум реализуется впервые благодаря грантовой поддержке Росмолодежи.
Участниками Всероссийского молодежного форума «Молодые лидеры культуры Евразии» станут обучающиеся высших и профессиональных образовательных организаций сферы культуры; молодые преподаватели сферы художественного образования, представители органов исполнительной власти и общественных организаций, а также все интересующиеся проблемами развития отечественной культуры и образования. География участников обширна — от Луганской Народной Республики до Хабаровского края. Общее количество участников и гостей форума превысит тысячу человек.
Программа форума наполнена различными просветительными, образовательными и творческими мероприятиями. Ключевыми событиями форума станут презентации молодых лидеров культуры на тему регионального наследия. Также в рамках форума пройдет форсайт-сессия «Будущее, созданное культурой», круглые столы «Культура — моя профессия», «Культура и образование в развитии современного общества». Миротворческая миссия культуры станет предметом обсуждения дискуссионного клуба. В рамках образовательного трека форума будут проведены различные мастер-классы ведущих деятелей сферы культуры Российской Федерации, в том числе мастер-класс «Как создать контент для новых медиа?» Искандера Хакимова, медиаменеджера, продюсера, члена Российской Академии телевидения, преподавателя Всероссийского государственного университета кинематографии им. С. А. Герасимова (ВГИК).
Открытие форума состоится
21 сентября 2023 г. в 10:00 по адресу пр. Ленина, 66
С программой мероприятий можно познакомиться на сайте АГИК:
https://agik22.ru/institute/news/9308-vserossijskij-molodjozhnyj-forum-molodye-lidery-kultury-evrazii
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