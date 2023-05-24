Всероссийские соревнования, трагедия в Бийске и закрытие сельпо. Что произошло в Алтайском крае 24 мая

- В отдаленных селах Алтайского края могут закрыть более 200 магазинов. Все они ежегодно приносят крупные убытки. А меры господдержки либо недостаточны, либо не работают.
- В Алтайском крае в ближайшие дни начнут курсировать дополнительные пригородные поезда. C 27 мая — «Барнаул — Арбузовка», с 1 июня — «Барнаул — Озерки», а со 2 июня — «Барнаул — Баюново».
- Год назад в Барнауле открыли амбулаторный эндокринологический центр. За это время в него обратились 76 тыс. человек. Рассказываем, каким пациентам там могут помочь и как получить направление.
- В Бийске обнаружили мертвым ученика шестого класса. Накануне трагедии ребенок поссорился с близкими и удалил всю информацию со своего телефона. Его тело нашли на домашнем турнике. Неизвестно, что произошло в квартире в тот день.
- В Калманском районе состоялись всероссийские соревнования по стрельбе. В них приняли участие более 70 стрелков — и сразу в двух классах все призовые места взяли алтайские спортсмены. Смотрите, как все это происходило.
- В Барнауле (который еще и немного Барнеаполь!) есть не только своя «Европа», но и Пентагон, Китайская стена, Куба, Мексика, Бродвей. И даже собственный британский пароход. Почитайте, где в городе прячутся «заморские» здания и места.
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