Всемирный день защиты прав потребителей — 15 марта. Справедливые поздравления в стихах и смс

Отстаивать свои права — Задача потребителей, Они должны законы знать И действовать решительно, Ведь потребитель прав всегда, Еще раз вспомним это, Сегодня день защиты прав Справляет вся планета, Законы нарушать, права Давайте мы не будем, А о конфликтах всех скорей Сегодня позабудем!

Поздравляю я сегодня Тонких всех ценителей С днем всемирным прав защиты Славных потребителей. Качественных вам услуг, Ловкого обслуживания, Продавец пускай улыбкой Лишь обезоруживает. Будут пусть товары — люкс, Высшего лишь сорта, Пусть всегда покупки делать Будет вам комфортно.

О правах своих помни, потребитель,

Чтоб не дурил тебя производитель,

Запомните, прошу вас, господа,

Что покупатель будет прав всегда!



А потому если вас где-то обманули

Или за брак вам деньги не вернули,

Закон вас непременно защитит,

Халатности такой он не простит!



Желаю вам удачно закупаться,

Как можно меньше спорных ситуаций,

Чтоб радость вам покупки приносили

И вы всегда счастливее всех были!