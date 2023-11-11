Всемирный день шопинга - 11 ноября. Яркие поздравления в прозе, стихах и смс

Поздравления с Днем шопинга в прозе
Пусть всегда в твоем кармане будут деньги, которые принесут тебе удовольствие и сделают твой шопинг незабываемым, желаю тебе никогда не думать о том, как сэкономить и покупай себе только все самое лучшее!
Во Всемирный день шоппинга хочу пожелать удачных покупок и великолепных приобретений, весёлых похождений по магазинам и прекрасного настроения, великолепных идей и безупречного вкуса, высокого достатка и широкого выбора.
Поздравляю со Всемирным днём шоппинга и хочу пожелать, чтобы в жизни всегда была возможность в любую минуту пройтись по магазинам и прикупить всё то, что необходимо для полного комфорта и ощущения счастья, для большой радости души и праздника сердца. Пусть каждый шоппинг будет удачным, весёлым, ярким, запоминающимся и полезным!
Поздравления с Днем шопинга в стихах
Налетаем, покупаем —
Распродажи, скидки, сейл,
Шопинг срочно совершаем,
Главное — купить успей!
В этот день всемирный шопинга
Поздравляем шопоголиков,
Без покупок, как без допинга,
Как спортсмен без анаболиков!
Сумочки, шляпки, туфельки, серьги,
Помада, костюм, парфюм, каблуки,
Платье, штаны, блузка, панамка,
Где бы еще лосины найти?
И все по оттенку, по моде, фасону,
Вот скидки, коллекция, новый завоз,
Шопинг повсюду всем очень нужен,
А вдруг эксклюзив отыскать повезет?
Поэтому в мире и отмечают,
День, посвященный покупкам таким,
С Днем шопинга я тебя поздравляю,
Пусть этот день будет ярким, крутым!
Праздник шопинга давно
Стал уже всемирным
Открывает настежь он
Двери магазинов.
Миллиону милых дам
Шопинг стал лекарством,
Ждет их радость и удача
В магазинном царстве.
Я в день шопинга желаю
Вам покупок радостных,
Шопоголиков поздравлю
С лучшим в мире праздником.
Поздравления с Днем шопинга в смс
Что может вмиг тоску развеять?
Что не наскучит никогда?
Конечно же — покупки делать.
Если рад шопингу всегда —
Смело могу тебя поздравить!
Сегодня — твой счастливый день.
Сегодня ты будешь бал править,
Пусть «шопиться» будет не лень.
Вот удовольствие большое —
С набитым туго кошельком
По бутикам пройтись, чтоб втрое
Стал гуще гардероб потом.
И отказать себе не в силах
В покупках важных стар и млад.
Желаю, денег чтоб хватило,
Скупать вам, люди, все подряд!
Тех, кто без шопинга не может
Ни дня единого прожить,
Сегодня с праздником поздравим,
Пусть смогут все они купить,
Пусть им всегда хватает денег,
Но тратят средства пусть с умом,
Приобретают то, что нужно,
Покупки все несут в свой дом!