Всемирный день психического здоровья - 10 октября. Приятные поздравления в прозе, стихах и смс

Поздравления с Днем психического здоровья в прозе
Поздравляю с Всемирным днем психического здоровья! Пусть ничто не нарушит внутренней гармонии и равновесия! Желаю спокойствия и уверенности в том, что жизнь прекрасна! Пусть твое душевное состояние не зависит от внешних обстоятельств! Радости тебе и удовольствия от каждой прожитой минуты!
Во Всемирный день психического здоровья желаю сохранять всегда покой и уверенность в себе, проявлять лишь добрые эмоции и искренние чувства, ценить каждый жизненный момент и дарить людям радость и улыбки. Доброго здоровья, морального и физического, благополучия и успеха в свершении дел.
Для тех, кто в своем уме, важен сегодняшний праздник. Во Всемирный День Психического Здоровья желаем всем нам оставаться в трезвом уме и твердой памяти. Пусть наш разум нас не подводит и здоровье тела и духа остается нашим достоянием. С праздником!
Поздравления с Днем психического здоровья в стихах
Спокойствие — это так важно!
Всегда нужно нервы беречь,
Ведь вы все поймете однажды:
Не стоит игра эта свеч!
Намного важнее здоровье,
Гармония в вашей душе,
Заполните сердце любовью,
Не стоит вам жить в мираже!
Депрессиям «нет!», улыбайтесь,
Дружите, цените, любите!
Шагайте вперед, развивайтесь,
И счастливо, ярко живите!
В праздник вам я пожелаю
Иметь нервы, крепче стали,
Чтоб себя в житейских буднях
Крепко вы в руках держали.
Пусть психически здоровы
Будут люди всей Земли,
Я желаю, чтобы чувства
Мы друг друга берегли.
Жил мир, чтоб без нервных срывов,
Не страдая паранойей,
Позитива вам желаю
В День психического здоровья.
Что ни день — то паранойя,
То садисты, то маньяк,
Террористы обнаглели,
В ЖКХ — сплошной бардак,
От депрессии и стрессов,
Иногда кидает в дрожь,
За спиной сосед — бездельник,
Тихо точит финский нож.
Крышу сносит постепенно,
Но поправить шансы есть —
Запишусь в Наполеоны,
Я, в палату № 6.
Поздравления с Днем психического здоровья в смс
Со Всемирным днем здоровья!
Пусть в сознании гармония цветет.
Окружают радости с любовью,
И душа всегда твоя поет.
Чтоб психически здоровы
Были люди все кругом.
Чтоб улыбки вновь и снова
Приходили в каждый дом.
Нам психически здоровым
Всем желаю быть, друзья.
Знает крохотный ребенок —
Нам без этого нельзя.
Берегите свои нервы,
Ясность трезвого ума.
Помните, что жизнь-злодейка,
Нам одна только дана.
В жизни много ситуаций,
Случаев и новостей...
В нашем мире инноваций
Трудно может быть, подчас.
В этот день мы всем желаем
Отдыха и светлых дней.
С Днем психически здоровых,
Люди, поздравляем вас!