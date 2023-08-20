Всемирный день лени, День геокешинга и еще 7 необычных праздников, которые отмечают 20 августа

Всемирный день лени. Международный день лени отмечается в большинстве стран мира 20 августа. Первоначально праздник безделья возник в Колумбии, в крупном промышленном городе Итагуи, во второй половине двадцатого столетия. Его идея оказалась настолько интересной и оригинальной, что была позаимствована другими государствами.

Всемирный день медоносных пчел. 20 мая отмечается праздник, посвященный одним из самых трудолюбивых и полезных насекомым нашей планеты – медоносным пчелам. Он был учрежден в 2017 году Генассамблеей ООН. Дата выбрана в память об Антоне Янше - выдающемся пчеловоде – новаторе нашего времени.

Всемирный день комара. Праздник комара был создан по инициативе индийского врача и паразитолога сэра Рональда Росса. Именно он в ходе многолетних исследований сумел доказать, что малярию переносят самки комаров из рода Anopheles. Выяснением причин развития малярии Росс занялся потому, что эта болезнь крайне распространена в Индии.

Ярмарка меда в Барнауле. Дмитрий Лямзин

Международный день бездомных животных. Этот, безусловно, полезный и нужный праздник был создан в 1992 году. Его основная задача заключается в том, чтобы обратить внимание людей во всем мире на проблему бездомных кошек и собак.

День музыкальных шкатулок. Официально первые музыкальные шкатулки были изобретены еще в восемнадцатом веке. Так, например, коллекция, которая хранится в Эрмитаже (датирована XVIII - началом XIX вв.) насчитывает свыше 50 механизмов.

День виртуальных миров. 20 августа отмечается такой необычный праздник, как День виртуальных миров. Впервые о возможности создания искусственного альтернативного мира прогрессивная общественность заговорила еще в 60-х годах прошлого столетия. С тех пор были изобретены уникальные технологии и гаджеты, позволяющие человеку попадать в виртуальную реальность, существующую по своим законам и реагирующую на действие аватара.

Кошка. unsplash.com

День укрепления тылов. 20 августа сможет стать отличным днем для укрепления тылов. Что для этого нужно? Самую малость – расскажите своей второй половинке, как вы ее любите, позвоните родителям, чтобы узнать, как у них дела, покажите начальнику, насколько вы важный и незаменимый работник. В общем, укрепляйте свои тылы, кто знает, быть может, они вам понадобятся уже в самое ближайшее время.

Международный день медицинского транспорта. Не стоит недооценивать возможности медицинского транспорта. Независимо от того, везут вас на плановую госпитализацию или же вы мчитесь на скорой помощи по автостраде после трагического несчастного случая – ваша жизнь находится в руках водителя медицинского транспорта.

Международный день геокешинга. Впервые всемирный день геокешинга отмечался 20 августа 2011 года. Геокешинг – это туристическая игра, участники которой занимаются поиском тайника, спрятанного организатором или другими игроками.