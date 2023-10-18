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Жизнь

Всемирный день конфет и другие интересные праздники, которые отмечают в мире 18 октября

Международный день галстука, День борьбы с торговлей людьми и другие необычные праздники, которые отмечают в мире 18 октября.

Самодельные конфеты.
Самодельные конфеты.
unsplash.com

Всемирный день конфет

Всемирный день конфет – это настоящий праздник жизни для каждого сладкоежки. Научно доказано, что всего лишь один шоколадный батончик в день способен наделять человека хорошим настроением и позитивным отношением к жизни. Неслучайно, слово «конфеты» с латинского языка переводится, как «приготовленное снадобье».

День кудесника

Абсолютно неважно, кто и зачем придумал этот замечательный праздник. Те, кто искренне верит в чудеса, знают, что магия и чудеса способны случиться с каждым из нас, стоит только этого захотеть.

Мужчина. Костюм. Галстук
Мужчина. Костюм. Галстук
СС0

Международный день галстука

Ежегодно, 18 октября в мире отмечается Международный день галстука. Мало кто знает, что данный аксессуар мужского гардероба имеет долгую историю. Он был придуман французским королем Людовиком XIII и с тех пор не сходит с модных подиумов, являясь обязательным элементом деловых и повседневных образов.

Европейский день борьбы с торговлей людьми

Это мемориальный день памяти жертв торговли людьми. Он посвящен повышению осведомленности об этом отвратительном преступлении и продвижению способов борьбы с ним.

Речь.
Речь.
unsplash.com

День осведомленности о расстройствах развития речи

18 октября проходят мероприятия, посвященные осведомленности о расстройствах развития речи. Данная патология сегодня широко распространена среди школьников и может иметь самые разные причины.

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