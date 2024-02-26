Всемирный день фисташек. Пять интересных фактов о любимом орехе

1. Сбор фисташек происходит в августе, а хранятся орешки не более года. Поэтому фисташки, купленные весной могут не порадовать своим вкусом или быть очень солеными — производители пересаливают их для продления срока годности.
2. Одна фисташка с кожурой в среднем весит 1,5 грамма. Когда ее снимают, вес уменьшается до 1 грамма.
3. Плоды фисташкового дерева собирают ночью. Дело в том, что на солнце фисташки выделяют эфирные масла, которые могут отравить сборщиков урожая.
4. Фисташки содержат больше калия, чем другие орехи, что помогает замедлить выработку гормона стресса — кортизола.
5. В древности персы использовали фисташки в качестве валюты.
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