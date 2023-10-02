Всемирный день без алкоголя и другие интересные праздники 2 октября

День замены лампочки, Международный день ненасилия и другие необычные праздники, которые отмечают в мире 2 октября.

Всемирный день без алкоголя

Праздник берет начало в Женеве в 2008 году, когда во время заседания Всемирной ассамблеи здравоохранения было предложено организовать соответствующий день.

Насилие. Страх. https://unsplash.com/

Международный день ненасилия

С 2007 года эта дата известна, как день ненасилия. Его основная идея заключается в стремлении «утвердить культуру мира, терпимости, понимания и ненасилия». Дата выбрана неслучайно, ведь 2 октября родился Махатма Ганди, благодаря которому и возникла философия ненасилия.

Лошади unsplash.com

Всемирный день сельскохозяйственных животных

Празднование этого дня берет начало примерно с 1940-х годов. В этот день многие люди устраивают различные мероприятия в защиту и бережное отношение к животным, поскольку часто встречаются недобросовестные владельцы, которые содержат скот и домашнюю птицу в непригодных условиях.

Осень. СС0

День путанья следов в осеннем парке

Это необычное событие, которое отвлечься от суеты и обратить внимание на золотую осень.

Электричество. Лампочка. pexels.com

День замены лампочки

Этот день повышает осведомленность о свето- и энергосберегающих технологиях, связанных с лампочками.