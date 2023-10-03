Всемирный день архитектуры и другие интересные праздники 3 октября

Международный день врача, Всемирный день смузи и другие необычные праздники 3 октября.

Международный день врача

В разных странах день медицинского работника празднуют в разное время, но ВОЗ однажды предложила назначить начало октября Международным днем врача. В это время представители гуманитарной организации «Врачи без границ» оказывают помощь повсеместно.

Храм. Церковь. Архитектура СС0

Всемирный день архитектуры

Этот день имеет плавающую дату, но выпадает на начало октября. В некоторых странах накануне этого события власти рассматривают достижения в области архитектуры, чтобы выбрать человека, продемонстрировавшего наибольший успех в этой сфере.

Смузи. freepik.com/Freepik

Всемирный день смузи

Довольно молодой, но уже популярный праздник появился в 2015 году, благодаря Рее Мехта, доктору наук, молекулярному токсикологу. День смузи предназначен для того, чтобы обратить внимание людей на вопрос здорового питания.

Грибы. freepik.com/timolina

Всемирный день грибника

Неофициальный, но почитаемый день любителями «тихой охоты» — грибниками. Группой или поодиночке, люди направляются в лес «по грибы», хотя для некоторых это просто повод погулять по тихому лесу.