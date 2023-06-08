9 июня
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Жизнь

Всем приготовиться к тропическим ливням: мощный атмосферный фронт накрыл Сибирь

Обширная зона облачности атмосферного фронта перевалила через Уральский хребет и принесла в Западную Сибирь прохладу.

Дождь. Зонты.
Дождь. Зонты.
СС0

В перегретую Сибирь стал поступать более холодный воздух из европейской части страны, пишет 19rusinfo.ru.

Огромные контрасты температуры в зоне фронтального раздела и являются главной причиной локальных, но очень мощных ливней. Сегодня он сместится еще дальше на восток, и осадки накроют уже почти всю Западную Сибирь.

В условиях огромных температурных перепадов продолжит усиливаться ветер. Фоновые значения порывов в области фронта составят 15–20 м/с. Местами возможны локальные шквалы.

Пик ненастья произойдет днем - ожидаются локальные ливни с грозой. Что скажется не в лучшую сторону на урожае садоводов и огородников. Словом, погода этим летом "рвет и мечет".

Накануне в Алтайском крае жители зафиксировали температуру почти в +50 градусов. Это случилось в Ключевском районе региона. Об этом сообщили местные жители. А барнаульцы не выдержали и начали купальный сезон раньше открытия пляжа.

Также сообщалось, можно ли не ходить на работу в аномальную жару. Еще прогнозировалось, что время года станет самым страшным с начала XXI века — установит несколько погодных рекордов.

Грядущее лето войдет в тройку самых жарких за все время,уверен климатолог Михаил Юлкин.

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