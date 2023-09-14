15 сентября
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Жизнь

Всего 1% населения в России отказались сдавать биометрию

Около 1,5 млн человек отказались сдавать свою биометрию, потому что это критиковали на федеральном ТВ, сообщает Mash.

Биометрия.
Биометрия.
СС0

В основном от сдачи отпечатков и фото отказывается взрослое население.

В большей степени это люди, которые смотрят ток-шоу. Там зрителей запугали, что их биометрию украдут и будут использовать в корыстных целях.

Например, банкоматы будут снимать лица, а операторы запишут голос, чтобы потом сохранить все в базу и следить за человеком.

Также были различные рассылки в мессенджерах, где советовали скорее бежать и писать отказ от биометрии до 31 августа, иначе потом уже никто спрашивать не будет.

Все это, конечно же, не так.

Однако всему этому поверило старшее поколение и они написали отказ. В целом это 1% населения. Большинство из людей - безработные и жители маленьких городов или деревень.

Ранее отказ от биометрии: нужно ли поддаваться панике.

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