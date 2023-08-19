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Всего +6 градусов прогнозируют синоптики Алтайского края. Погода 19 августа

Синоптики алтайского гидрометцентра прогнозируют похолодание до +6 градусов. О погоде 19 августа - в материале altapress.ru.

Осень. Погода. Кошка.
Осень. Погода. Кошка.
unsplash.com

Погода в Алтайском крае

Ночью в Алтайском крае температура составит +11...+16 градусов, местами похолодает до +6 градусов. Ветер западный 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

В утренние часы ожидается туман. Днем температура поднимется до +18...+23 градуса. Преимущественно без осадков, по северу местами кратковременные дожди, грозы.

Ветер западный 4-9 м/с, местами порывы до 16 м/с.

Погода в Барнауле

Ночью в Барнауле столбики термометров покажут +11...+13 градусов. Ветер юго-западный 3-8 м/с.

Днем будет не слишком тепло - до +19...+21 градусов. Возможны кратковременный дождь и гроза. Ветер западный 4-9 м/с.

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