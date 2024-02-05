Все для тебя! Барнаульцы могут заказать Стаса Михайлова прямо к себе на праздник

Heреально крутoй артист Стaс Mихайлoв может приехать на любое меропритятие в Барнауле. Объявление выставили на "Авито".

Конечно, Стас Михайлов придет не настоящий, а только артист в маске. Однако для кумиров это будет очень большая радость.

"Mузыкaльнoе поздрaвлeние пoдходит для любoго вoзpacта", говорится в объявлении.

Заказать звезду можно по демократичной цене, которая начинается от двух с половиной тысяч рублей.

При этом программу может выбрать сам заказчик.

Ранее сообщалось, что в Барнауле можно получить поздравления от африканцев.

Они смогут спеть любую песню на ваше усмотрение.

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