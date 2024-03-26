Временно закрыли для посещения барнаульский парк «Центральный»

В Барнауле временно закрыли парк «Центральный». Это произошло из-за потепления и активного таяния льда на катке, а также снега, сообщает Telegram-канал «Барнаул».

Чтобы устранить последствия потепления, в парке организовано ворошение снега, а также осуществляется отвод талых вод.

В настоящее время на территории парка наблюдается большое скопление талых вод из-за этого посещения парка становится некомфортным для посетителей.

Учитывая погодных условий руководством парка принято решение закрытии парка для посещений с 26.03.2024 на время производства противопаводковых мероприятий.

Ранее сообщалось, что в Барнауле временно отключат холодное водоснабжение.

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