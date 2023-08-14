Врачи не поддержали ограничения продаж препаратов для аборта

Часть медиков в нейтральной позиции, а некоторые одобрили инициативу, сообщает РБК.
45% врачей считают, что только мнение женщины должно решающим в отношении аборта, а 33% - что это должно быть решение пары.
5% высказались, что экстренная контрацепция стоит наравне с медикаментозным абортом и ее следует запретить. Но большая часть врачей за что, что продажу этих препаратов не стоит жестко контролировать.
Для профилактики нежелательной беременности, по мнению врачей, нужно проводить просветительскую работу, повысить выплаты матерям - одиночкам, построить больше детских садов и школ. А также ввести уроки секс - просвещения в школах и университетах.
Ранее в России хотят усложнить проведение абортов подросткам.