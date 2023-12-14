Врач рассказала о норме потребления мандаринов в сутки

Количество мандаринов, которое можно съесть за день, зависит от индивидуальной чувствительности человека. Об этом сообщает « Газета.Ru »

Врач отмечает, что нормы употребления по какому-то виду фрукта не существует, однако есть рекомендации по употреблению клетчатки в целом.

В день нужно съедать не менее 400 г фруктов и овощей.

Если вы закроете норму только мандаринами, то ничего страшного не произойдет.

Однако после употребления цитрусовых могут возникать неприятные симптомы со стороны ЖКТ или аллергия. Такие проявления не несут серьезных последствий.

Если у вас хорошая переносимость этих фруктов — ешьте и наслаждайтесь.

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