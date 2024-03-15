Врач посоветовал делать одно упражнения от болей в спине

Врач-травматолог рассказала, какое упражнения избавит от болей в спине. Об этом пишет Fit&Well .

Специалист заявила, что нужно делать упражнение на удержание подколенных сухожилий. Такие занятия помогут укрепить мышцы спины и улучшить осанку, а также снизить риск болей.

Чтобы сделать упражнение, следует лечь на спину, руки расположить по бокам ладонями вниз, а пальцы ног направить вверх.

После того как поза принята, нужно отталкиваться пятками и приподнимать ягодицы. При этом ноги должны быть прямые.

Далее поднимается правая нога до угла в 45 гр. по отношению к полу. В таком положении врач советует задержаться до 30 секунд. После этого происходит смена ноги.

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