Врач назвал пять самых полезных грибов

По словам специалистов, грибы богатыми углеводами, витаминами групп B и С, кальцием, фосфором, калием и железом. А главный элемент — белок. Его в грибах содержится 65–70% от общего количества веществ.
Врачи назвали пять разновидностей, которые отличаются большим количеством полезных веществ и отличным вкусом.
В первую очередь, это белый гриб. Он благотворно влияет на пищеварение и улучшает состояние кожи, волос и ногтей. Также в нем содержатся вещества с тонизирующими и противоопухолевыми свойствами.
Для профилактики злокачественных опухолей употребляют древесный гриб чага. Снимают головные боли и улучшают память шампиньоны. Вешенки будут полезны при профилактике заболеваний сердца и сосудов
А в лисичках полно таких веществ, как каротиноиды, ферменты, стеролы.
Ранее тихие охотники Алтайского края собрали килограммовые грибы и похвастались огромным урожаем.