Врач назвал пять самых полезных грибов

Элементы, содержащиеся в грибах, положительно влияют на работу сердечно-сосудистой и центральной нервной систем, укрепляют костную ткань и благотворно воздействуют на кроветворение. Врачи рассказали ngs.ru, какие грибы можно считать самыми полезными.