Возраст молодежи в России могут поднять до 38 лет

В ближайшие 10 лет возраст молодежи могут повысить минимум до 38 лет, выразил глава ВЦИОМ Валерий Федоров. Это передает ТАСС .

Это могут сделать для расширения льготных программ, в которых смогут участвовать больше людей.

Гендиректор ВЦИОМ отметил, что главная задача страны сейчас — повысить рождаемость.

Ранее депутаты предложили россиянам рожать первого ребенка до 24 лет. В Госдуме школьницам посоветовали отказаться от абортов и рожать.

При этом ВЦИОМ опросил женщин и узнал, почему россиянки отказываются рожать. 39% пожаловались на материальное положение. Еще 38% респонденток сказали об отсутствии стабильности в жизни и негативной политической ситуации в стране.

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