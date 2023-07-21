22 июля
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Жизнь

Воздержание от секса может привести к сахарном диабету, заявил врач

Длительное воздержание от секса может негативно сказаться на здоровье и увеличить риск заболевания сахарным диабетом. Об этом заявил гинеколог-эндокринолог, маммолог «КИТ», кандидат медицинских наук Давид Айрапетов, сообщает Lenta.ru.

Секс.
Секс.
unsplash.com

Врач уверен, что в человеке природой заложена физиологическая потребность в сексе. Половой акт стимулирует выработку эстрогенов у женщин и тестостерона у мужчин, а также гормонов счастья и удовольствия — серотонина и эндорфинов.

В связи с этим при длительном отсутствии секса у человека могут возникнуть проблемы со здоровьем. Воздержание может спровоцировать изменение гормонального фона, что в свою очередь может привести к развитию сахарного диабета.

"Воздержание для женщины может привести к нарушению работы яичников и матки, сбою менструального цикла, а для мужчины — к варикозному расширению вен в малом тазу, простатиту и эректильной дисфункции", - заявил Айрапетов.

Также врач отметил, что в будущем у людей, воздерживающихся от секса, могут возникнуть проблемы с зачатием ребенка.

Ранее эксперт рассказал, как продлить короткий половой акт. По мнению врача, причина слишком быстрой кульминации кроется в напряжении мужчины. Чем больше партнер переживает об успешности акта, тем быстрее он может его закончить.

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