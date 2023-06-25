Вот они — слева направо. Что известно о мозаичном барельефе над старейшим книжным магазином Барнаула

Вот они — слева направо: Фридрих Энгельс, Карл Маркс, Николай Чернышевский, Георгий Плеханов, Феликс Дзержинский, Михаил Калинин, Владимир Ленин и Яков Свердлов. Рассматриваем мозаичный горельеф над барнаульским книжным магазином «Слово» и вспоминаем, что о нем вообще известно.