Воспитателям "дошколят" в Алейске восстановили зарплату и выплатили премию

Новость о том, что в Алейске творятся странные дела с зарплатой работников нескольких дошкольных учреждений была опубликована в ноябре прошлого года. Под занавес года ситуацию решили.

Как пишет пресс-служба алтайских социалистов, стало известно, что зарплату воспитателям выплатили и премия до них "дошла". За это работники дошкольных учреждений поблагодарили депутата Госдумы Александра Терентьева, который подготовил депутатский запрос губернатору Алтайского края Виктору Томенко.

Вопрос был решен достаточно оперативно. Заявители остались довольны, ведь в результате у них и заработная плата подросла, и долгожданную премию перед Новым Годом получили.

Хотя региональные власти в своем ответе указывают на ежегодный рост оплаты труда работников дошкольных учреждений, причем даже более высокими темпами, чем у других бюджетников, зарплаты у них, по-прежнему, остаются невысокими. К примеру, помощники воспитателей за октябрь прошлого года в среднем получали чуть больше 20 тысяч рублей. Это, конечно, катастрофически недостаточно, учитывая рост цен на продукты питания, товары первой необходимости, повышение тарифов на коммунальные услуги. Повышать зарплату этой социально значимой категории работников нужно более интенсивно, — отметил Александр Терентьев.

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